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Глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США

По словам Кристофера Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом".

21 сентября, 20:34

Фото © ТАСС/EPA

Федеральное бюро расследований (ФБР) США полагает, что террористическое движение "Аль-Каида"* и другие радикальные группировки продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов осуществить масштабные теракты на территории Соединённых Штатов. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

"Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГИЛ* и "Аль-Каида". Их члены продолжают искать уязвимость и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане", — отмечается в письменном вступительном слове главы ФБР, подготовленном для слушаний в американском сенате.

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По словам Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом". Глава ФБР добавил, что особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает тот факт, что боевики используют для достижения своих целей социальные сети и мессенджеры.

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Ранее разведка США заявила об угрозе атак "Аль-Каиды" через пару лет. Директор национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс также назвала страны, которые несут для Вашингтона наибольшую террористическую угрозу.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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