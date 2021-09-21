Глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США полагает, что террористическое движение "Аль-Каида"* и другие радикальные группировки продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов осуществить масштабные теракты на территории Соединённых Штатов. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

"Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГИЛ* и "Аль-Каида". Их члены продолжают искать уязвимость и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане", — отмечается в письменном вступительном слове главы ФБР, подготовленном для слушаний в американском сенате.

По словам Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом". Глава ФБР добавил, что особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает тот факт, что боевики используют для достижения своих целей социальные сети и мессенджеры.