Минфин не станет повышать налоговую нагрузку на "Газпром" после скачка цен на газ в ЕС
Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что в налоговых инициативах РФ это не предусмотрено, и объяснил почему.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Минфин России не будет увеличивать налоговую нагрузку на "Газпром" из-за рекордных цен на газ в Европе. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.
"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, знаете, почему? Потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент тоже говорил о том, что мы продаём газ для тех, кто заключил с нами долгосрочный контракт, по договорной цене. И она существенно ниже, чем спотовая", — сказал Силуанов в беседе с журналистами.
Глава Минфина добавил, что нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу.
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Цена на газ в Европе продолжает колебаться. 15 сентября она впервые в истории перевалила за отметку $900 за тысячу кубов. Затем спад сменялся ростом и наоборот. 21 сентября топливо подешевело почти на 4% — до $876. Однако эксперты считают, что газ может подорожать до $1000.
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