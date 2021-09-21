Минфин не станет повышать налоговую нагрузку на "Газпром" после скачка цен на газ в ЕС

"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, знаете, почему? Потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент тоже говорил о том, что мы продаём газ для тех, кто заключил с нами долгосрочный контракт, по договорной цене. И она существенно ниже, чем спотовая", — сказал Силуанов в беседе с журналистами.