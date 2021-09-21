Цена на газ в Европе упала почти на 4%

Цена газа на фьючерсном европейском рынке завершила торги 21 сентября снижением 3,8 процента – до 876 долларов за одну тысячу кубометров против 920 долларов ранее. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

До этого, цена на синее топливо на фьючерсном рынке Европы продолжала колебаться. Так, в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на десять процентов, 17 сентября выросли на 4,6 процента, а 20 сентября — почти на 12.