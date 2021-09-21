Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки Морозовых в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за соучастие и помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже. Он сообщил об этом в ходе выступления в парижском музее Fondation Louis Vuitton на открытии "Коллекции Морозовых".

"Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась", — сказал Макрон.

Выставка "Иконы современного искусства" посвящена знаменитым коллекционерам — братьям Михаилу Морозову (1870–1903) и Ивану Морозову (1871–1921). Работы известных художников впервые в полном составе отправились на временную выставку. Показ продлится с 22 сентября 2021-го по 22 февраля 2022 года.