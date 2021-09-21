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Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки Морозовых в Париже

По его словам, российский лидер сыграл большую роль в том, чтобы коллекция была представлена во французской столице.

21 сентября, 18:54
<p>Фото © ТАСС / Jack Chan / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / Jack Chan / Xinhua

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за соучастие и помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже. Он сообщил об этом в ходе выступления в парижском музее Fondation Louis Vuitton на открытии "Коллекции Морозовых".

"Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась", сказал Макрон.

Выставка "Иконы современного искусства" посвящена знаменитым коллекционерам — братьям Михаилу Морозову (1870–1903) и Ивану Морозову (1871–1921). Работы известных художников впервые в полном составе отправились на временную выставку. Показ продлится с 22 сентября 2021-го по 22 февраля 2022 года.

Ранее Путин вместе с патриархом Кириллом посетил выставку к 800-летию Невского. Глава государства поздравил организаторов с открытием и отметил вклад экспозиции в просветительскую миссию.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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