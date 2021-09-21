Преподаватель, игнорировавший стрельбу в Перми, назвал напавшего неудавшимся Раскольниковым

Видео © SHOT

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета Олег Сыромятников, который не стал прерывать лекцию во время стрельбы, объяснил причину своего решения.

"Мы находились в ситуации полной безопасности. Выходить в коридор при невыясненных обстоятельствах: что в коридоре, кто в коридоре, было бессмысленно, да и глупо и опасно. Этот негодяй с ружьём, этот мизантроп, Раскольников неудавшийся, привлекал к себе внимание таким средством. А они (студенты) привлекают к себе внимание, пытаясь скомпрометировать преподавателя", — рассказал он SHOT.

По мнению преподавателя, студенты были сконцентрированы на информации из Сети, которая была неофициальной и недостоверной, в то время как ориентироваться необходимо было исключительно на указания руководства вуза. Также Сыромятников считает, что мама одной из студенток якобы мешала ему найти общий язык с ребятами, вмешиваясь в происходящее.