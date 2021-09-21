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Преподаватель, игнорировавший стрельбу в Перми, назвал напавшего неудавшимся Раскольниковым

Профессор объяснил, что не стал прерывать лекцию, потому что студенты были в безопасности и смысла выходить из аудитории не было.

21 сентября, 18:36

Видео © SHOT

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета Олег Сыромятников, который не стал прерывать лекцию во время стрельбы, объяснил причину своего решения.

"Мы находились в ситуации полной безопасности. Выходить в коридор при невыясненных обстоятельствах: что в коридоре, кто в коридоре, было бессмысленно, да и глупо и опасно. Этот негодяй с ружьём, этот мизантроп, Раскольников неудавшийся, привлекал к себе внимание таким средством. А они (студенты) привлекают к себе внимание, пытаясь скомпрометировать преподавателя", — рассказал он SHOT.

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По мнению преподавателя, студенты были сконцентрированы на информации из Сети, которая была неофициальной и недостоверной, в то время как ориентироваться необходимо было исключительно на указания руководства вуза. Также Сыромятников считает, что мама одной из студенток якобы мешала ему найти общий язык с ребятами, вмешиваясь в происходящее.

Преподаватель также отметил, что студентам придётся изучить пропущенную тему самостоятельно. Знания профессор обещал обязательно проверить, несмотря на то что они пережили такую ситуацию.

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Напомним, в тот момент, когда 18-летний Тимур Б. расстреливал студентов и преподавателей на первом этаже, Олег Сыромятников вёл пару на пятом. По словам учеников, лектор игнорировал все просьбы остановить занятие, чтобы не привлекать внимания, а также запрещал молодым людям строить баррикады из парт и стульев возле двери. Сам он позже объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию, которую, по его словам, пробить выстрелом невозможно.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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