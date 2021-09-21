СК не стал инициировать проверку в отношении преподавателя, игнорировавшего стрельбу в Перми

Никакой проверки в отношении преподавателя Пермского государственного университета, который не стал останавливать лекцию, несмотря на стрельбу, на данный момент не проводится. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что в отношении Олега Сыромятникова не возбуждалось уголовного дела, также ему не был присвоен никакой процессуальный статус. Будет ли организована проверка в будущем, источник не сообщил.