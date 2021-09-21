СК не стал инициировать проверку в отношении преподавателя, игнорировавшего стрельбу в Перми
Мужчина продолжал невозмутимо зачитывать материал, несмотря на то что по зданию ходил вооружённый студент.
Фото © ВКонтакте / Олег Сыромятников
Никакой проверки в отношении преподавателя Пермского государственного университета, который не стал останавливать лекцию, несмотря на стрельбу, на данный момент не проводится. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник уточнил, что в отношении Олега Сыромятникова не возбуждалось уголовного дела, также ему не был присвоен никакой процессуальный статус. Будет ли организована проверка в будущем, источник не сообщил.
Напомним, в тот момент, когда 18-летний Тимур Б. расстреливал студентов и преподавателей на первом этаже, Олег Сыромятников вёл пару на пятом. По словам учеников, лектор игнорировал все просьбы остановить занятие, чтобы не привлекать внимания, а также запрещал молодым людям строить баррикады из парт и стульев возле двери. Сам он позже объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию, которую, по его словам, пробить выстрелом невозможно.
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