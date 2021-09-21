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СК не стал инициировать проверку в отношении преподавателя, игнорировавшего стрельбу в Перми

Мужчина продолжал невозмутимо зачитывать материал, несмотря на то что по зданию ходил вооружённый студент.

21 сентября, 16:19
<p>Фото © ВКонтакте /<a href="https://vk.com/id224119947" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Олег Сыромятников</a></p>

Фото © ВКонтакте / Олег Сыромятников

Никакой проверки в отношении преподавателя Пермского государственного университета, который не стал останавливать лекцию, несмотря на стрельбу, на данный момент не проводится. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что в отношении Олега Сыромятникова не возбуждалось уголовного дела, также ему не был присвоен никакой процессуальный статус. Будет ли организована проверка в будущем, источник не сообщил.

Следователи заинтересовались преподавателем, который продолжил лекцию во время стрельбы в Перми

Следователи заинтересовались преподавателем, который продолжил лекцию во время стрельбы в Перми

Напомним, в тот момент, когда 18-летний Тимур Б. расстреливал студентов и преподавателей на первом этаже, Олег Сыромятников вёл пару на пятом. По словам учеников, лектор игнорировал все просьбы остановить занятие, чтобы не привлекать внимания, а также запрещал молодым людям строить баррикады из парт и стульев возле двери. Сам он позже объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию, которую, по его словам, пробить выстрелом невозможно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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