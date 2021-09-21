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Риелторы спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве с Нового года

По данным экспертов, недвижимость уже подешевела в пяти административных округах столицы.

21 сентября, 16:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В августе средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках уменьшилась на 1,1%, а с нового года цены на квартиры в столице станут ещё ниже. Об этом заявил член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

"По нашим прогнозам, спрос на жильё снизится ещё сильнее, примерно с Нового года московская недвижимость начнёт дешеветь. Это касается и новостроек, и "вторички". Цены будут снижаться приблизительно на два-три процента в месяц, это продлится до полугода", — заявил он в беседе с kp.ru.

Риелторы полагают, что вслед за Москвой цены на квартиры могут пойти вниз и в некоторых регионах. Однако они не исключают, что из-за высокого спроса в ряде городов стоимость жилья продолжит расти и в первой половине 2022 года.

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Ранее Лайф сообщал, что с 1 октября ожидается переворот на рынке недвижимости. Застройщики начали менять тактику продаж, а спрос на некоторые квартиры упал.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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