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В Ленобласти наблюдатели сломали протез 60-летнему кандидату в депутаты

У Юрия также диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение шеи.

21 сентября, 15:46
<p>Юрий Касапу. Фото © LIFE</p>

Юрий Касапу. Фото © LIFE

В Ленобласти наблюдатели сломали протез кандидату в депутаты, когда тот пришёл вступать в их комиссию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошёл в первый день выборов в посёлке имени Свердлова. 17 сентября 60-летний Юрий Касапу, баллотировавшийся в совет депутатов местного муниципального образования, пришёл на избирательный участок. На входе его встретили двое наблюдателей, которые спросили у мужчины документы. Касапу показал кандидатское удостоверение, которое сотрудники комиссии положили на стол, чтобы сделать фото.

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Спустя несколько секунд Юрий потянулся за своим документом, но мужчины почему-то сочли это за попытку проникнуть в здание. Кандидата схватили за руку и повалили на пол. На удивление наблюдателей одна из конечностей Касапу отвалилась и упала. Как оказалось, это был протез, который в результате потасовки сломался.

Помимо протеза пострадал и его владелец. У Юрия диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение шеи. По факту случившегося полиция организовала проверку.

Ранее Лайф писал, что в Ижевске журналиста Илью Кузьмина выгнали с пресс-конференции представители КПРФ, несмотря на то что он получил официальную аккредитацию на брифинг зампредседателя ЦК партии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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