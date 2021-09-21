В Ленобласти наблюдатели сломали протез 60-летнему кандидату в депутаты

В Ленобласти наблюдатели сломали протез кандидату в депутаты, когда тот пришёл вступать в их комиссию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошёл в первый день выборов в посёлке имени Свердлова. 17 сентября 60-летний Юрий Касапу, баллотировавшийся в совет депутатов местного муниципального образования, пришёл на избирательный участок. На входе его встретили двое наблюдателей, которые спросили у мужчины документы. Касапу показал кандидатское удостоверение, которое сотрудники комиссии положили на стол, чтобы сделать фото.

Спустя несколько секунд Юрий потянулся за своим документом, но мужчины почему-то сочли это за попытку проникнуть в здание. Кандидата схватили за руку и повалили на пол. На удивление наблюдателей одна из конечностей Касапу отвалилась и упала. Как оказалось, это был протез, который в результате потасовки сломался.

Помимо протеза пострадал и его владелец. У Юрия диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение шеи. По факту случившегося полиция организовала проверку.