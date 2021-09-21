Заявление полиции Великобритании о третьем участнике покушения на жизнь Сергея Скрипаля не должно стать проявлением "мегафонного правосудия", поскольку Россия открыта для двухстороннего профессионального сотрудничества в случае отказа Лондона от "политически мотивированного назначения" виновных. Об этом заявили в российском посольстве.

"Британцы предпочли вести расследование совершенно келейно, в закрытом режиме. В итоге мы в очередной раз слышим, что ещё один наш гражданин якобы имел отношение к покушению, да ещё и является сотрудником ГРУ. Подобно прошлым обвинениям, сделанным в ходе данного "расследования", конкретных фактов, которые свидетельствовали бы о причастности этого человека к событиям 2018 года, не предъявлено ни общественности, ни тем более российской стороне", — отметили в Посольстве России, напомнив о предложенной помощи в установлении фактов в Солсбери.

Россия, согласно Конституции РФ, не может выдать каких-либо граждан своей страны. Это справедливо заметили в лондонской полиции. Российские дипломаты выразили неприятие способа установления истинных обстоятельств произошедшего в Солсбери и призвали предоставить официальные материалы расследования, дополнительно сообщив о судьбе Сергея и Юлии Скрипаль.