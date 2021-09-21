Психолог рассказала, как справиться с тревогой, отпуская ребёнка в школу после трагедии в Перми

Некоторые родители могут первое время бояться отпускать ребёнка в школу из-за вчерашней трагедии в Перми. Это вполне нормальная реакция, однако необходимо следить, чтобы страх не выходил за грани разумного, предупреждает детский и семейный психолог Наталья Наумова. Если в течение двух-трёх месяцев семья не может справиться с навязчивым страхом — это повод обратиться за помощью к специалисту.

"Важно мыслить позитивно и верить, что всё будет хорошо. По мере поступления проблем и сложных ситуаций нужно принимать решения. Если человек постоянно находится в напряжении без причин, то происходит повышенная нагрузка на нервную систему, что позже выльется в проблему психического здоровья", — отметила Наумова в беседе с РИА ФАН.

При этом важно оградить от психологического дискомфорта не только себя, но и ребёнка. Школьников необходимо информировать о том, как действовать в случае нештатных ситуаций и даже нападений. Важно напомнить ребёнку о дружелюбном поведении и о том, что обижать сверстников не стоит.

"Важно обратить внимание детей на то, что нападают не все дети, а, скорее, замкнутые, неуверенные в себе", — отметила эксперт.