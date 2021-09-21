Психолог рассказала, как справиться с тревогой, отпуская ребёнка в школу после трагедии в Перми
Специалисты советуют мыслить позитивно, не позволять страху перейти грань разумного, а главное — подготовить самого школьника к потенциальной встрече с опасностью.
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Некоторые родители могут первое время бояться отпускать ребёнка в школу из-за вчерашней трагедии в Перми. Это вполне нормальная реакция, однако необходимо следить, чтобы страх не выходил за грани разумного, предупреждает детский и семейный психолог Наталья Наумова. Если в течение двух-трёх месяцев семья не может справиться с навязчивым страхом — это повод обратиться за помощью к специалисту.
"Важно мыслить позитивно и верить, что всё будет хорошо. По мере поступления проблем и сложных ситуаций нужно принимать решения. Если человек постоянно находится в напряжении без причин, то происходит повышенная нагрузка на нервную систему, что позже выльется в проблему психического здоровья", — отметила Наумова в беседе с РИА ФАН.
При этом важно оградить от психологического дискомфорта не только себя, но и ребёнка. Школьников необходимо информировать о том, как действовать в случае нештатных ситуаций и даже нападений. Важно напомнить ребёнку о дружелюбном поведении и о том, что обижать сверстников не стоит.
"Важно обратить внимание детей на то, что нападают не все дети, а, скорее, замкнутые, неуверенные в себе", — отметила эксперт.
Наталья Наумова рекомендует поговорить с ребёнком и о том, как реагировать, например, если его приятель взял оружие. Нужно донести до юного собеседника, что в этот момент друг становится ему врагом.
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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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