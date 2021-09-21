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Петербуржцам предложили сдать волосы на парики для прошедших химиотерапию

Акция поможет больным снова обрести возможность расчёсываться по утрам.

21 сентября, 15:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Петербург запустил акцию донорства волос. Щедрым обладателям роскошной шевелюры предложили отдать свои волосы для изготовления париков для людей, которые прошли химиотерапию, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Каждый донор получит сертификат, который подтверждает, что хвост пошёл именно на парик", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью салона красоты Екатерина Тарарак.

Волосы отправятся в британский фонд "Маленькая принцесса", где из них изготовят парики, а после подарят нуждающимся россиянам. Путь долгий, но в России таких фондов пока нет. Участник акции Сергей Коцарь поделился с телеканалом, что, хотя волосы и немного жаль, ради благого дела можно и пожертвовать шевелюрой.

Отмечается, что доноры должны иметь здоровые неокрашенные волосы длиной не менее 30 сантиметров с минимальным содержанием седины и без секущихся концов. Те, кто не пожалел свои локоны, получат бесплатную стрижку. Благотворительная акция проходит несколько раз в месяц. Ближайший сбор 27 сентября в парикмахерской на Казанской улице.

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Ранее Лайф рассказывал о 5 диагнозах, которые можно поставить, просто взглянув на состояние ваших волос. Невзрачная шевелюра не всегда говорит о проблемах со здоровьем, но бывают случаи, когда по вашей причёске можно догадаться не только о стоимости услуг вашего парикмахера.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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