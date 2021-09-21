Петербуржцам предложили сдать волосы на парики для прошедших химиотерапию

Петербург запустил акцию донорства волос. Щедрым обладателям роскошной шевелюры предложили отдать свои волосы для изготовления париков для людей, которые прошли химиотерапию, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Каждый донор получит сертификат, который подтверждает, что хвост пошёл именно на парик", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью салона красоты Екатерина Тарарак.

Волосы отправятся в британский фонд "Маленькая принцесса", где из них изготовят парики, а после подарят нуждающимся россиянам. Путь долгий, но в России таких фондов пока нет. Участник акции Сергей Коцарь поделился с телеканалом, что, хотя волосы и немного жаль, ради благого дела можно и пожертвовать шевелюрой.

Отмечается, что доноры должны иметь здоровые неокрашенные волосы длиной не менее 30 сантиметров с минимальным содержанием седины и без секущихся концов. Те, кто не пожалел свои локоны, получат бесплатную стрижку. Благотворительная акция проходит несколько раз в месяц. Ближайший сбор 27 сентября в парикмахерской на Казанской улице.