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Байден заявил о переключении внимания США с "войн прошлого" на проблемы настоящего

Он также перечислил "жизненно важные вопросы". В их числе торговля, кибербезопасность и борьба с терроризмом.

21 сентября, 15:16
<p>Фото © ТАСС / Michael Reynolds / Pool via CNP</p>

Фото © ТАСС / Michael Reynolds / Pool via CNP

США перестраивают приоритеты своей внешней политики с "войн прошлого" на те вызовы, от которых зависит "коллективное будущее". Об этом американский президент Джо Байден заявил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

"Военная сила США должна быть крайним средством, не первым. Сила не должна использоваться для решения любой проблемы, которую мы видим в мире. Вместо того чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на [противостояние] вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее", — сказал президент США.

Байден также перечислил "жизненно важные вопросы". В их числе торговля, кибербезопасность, новые технологии и борьба с терроризмом. Он заверил присутствующих, что США продолжат защищать интересы страны и своих союзников, но будущие миссии должны быть "ясными и достижимыми".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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