Байден заявил об отсутствии у США стремления к холодной войне и расколу мира
Он заверил в готовности работать над решением глобальных проблем с любыми странами.
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Президент США Джо Байден заявил, что его страна не желает новой холодной войны и жёсткого разделения мира на противостоящие блоки.
"Мы не стремимся, повторяю, не стремимся к новой холодной войне и миру, жёстко разделённому по блокам", — сказал он в ходе общеполитической дискуссии на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Байден заявил о готовности работать над решением глобальных проблем с любыми странами, включая те, у которых есть серьёзные разногласия с Вашингтоном. Также американский лидер пообещал, что Белый дом будет защищать партнёров от угроз со стороны других государств.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал уровень конфронтации между Россией и США. Глава российского внешнеполитического ведомства тогда напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
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