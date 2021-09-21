Байден заявил об отсутствии у США стремления к холодной войне и расколу мира

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не желает новой холодной войны и жёсткого разделения мира на противостоящие блоки.

"Мы не стремимся, повторяю, не стремимся к новой холодной войне и миру, жёстко разделённому по блокам", — сказал он в ходе общеполитической дискуссии на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Байден заявил о готовности работать над решением глобальных проблем с любыми странами, включая те, у которых есть серьёзные разногласия с Вашингтоном. Также американский лидер пообещал, что Белый дом будет защищать партнёров от угроз со стороны других государств.