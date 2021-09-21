Глава Motorola в России заявил, что никогда не слышал о Мотороле из ДНР
Лично у него бренд ассоциируется с мобильными телефонами и пейджерами.
Арсен Павлов (Моторола). Фото © Михаил Соколов / ТАСС
Глава российского подразделения производителя смартфонов Motorola Александр Романюк заявил, что в компании никогда не обсуждали то, что ополченец из ДНР Арсен Павлов имел позывной Моторола. Об этом он рассказал "Газете.ru".
Романюк отметил, что пришёл в компанию в 2018 году и за это время не встречал какой-то реакции касательно названия Motorola из-за того, что в России и на Украине наименование фирмы якобы ассоциируется с этим человеком. Он отметил, что лично у него бренд Motorola ассоциируется с мобильными телефонами и пейджерами.
Ранее Лайф писал о том, что основательница Wildberries рассказала, как придумала название компании. Маркетологи критиковали её выбор, но время подтвердило позицию предпринимательницы.
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