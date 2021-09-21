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Глава Motorola в России заявил, что никогда не слышал о Мотороле из ДНР

Лично у него бренд ассоциируется с мобильными телефонами и пейджерами.

21 сентября, 15:04
<p>Арсен Павлов (Моторола). Фото © Михаил Соколов / ТАСС</p>

Арсен Павлов (Моторола). Фото © Михаил Соколов / ТАСС

Глава российского подразделения производителя смартфонов Motorola Александр Романюк заявил, что в компании никогда не обсуждали то, что ополченец из ДНР Арсен Павлов имел позывной Моторола. Об этом он рассказал "Газете.ru".

Романюк отметил, что пришёл в компанию в 2018 году и за это время не встречал какой-то реакции касательно названия Motorola из-за того, что в России и на Украине наименование фирмы якобы ассоциируется с этим человеком. Он отметил, что лично у него бренд Motorola ассоциируется с мобильными телефонами и пейджерами.

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Ранее Лайф писал о том, что основательница Wildberries рассказала, как придумала название компании. Маркетологи критиковали её выбор, но время подтвердило позицию предпринимательницы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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