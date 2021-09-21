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Новый вариант жутковатого памятника Алёнке показали в Нововоронеже

Пользователи Сети оценили проект и назвали статую очень женственной.

21 сентября, 14:56
<p>Фото © <a href="https://vk.com/novovoronezh_online" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com/novovoronezh_online</a>, © <a href="https://vk.com/wall-59648442_515736" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com/novovoronezhsekret</a></p>

Фото © vk.com/novovoronezh_online, © vk.com/novovoronezhsekret

Жителям Нововоронежа представили новый проект памятника Алёнке, который был создан взамен первоначальной скульптуры, вызвавшей широкое общественное обсуждение из-за своего жутковатого вида.

Как рассказали в администрации городского округа, скульптура будет в бронзе, пока что она находится у мастера — скульптора из Реутова Виталия Казанского. В его резюме немало значимых и признанных работ, в том числе бюст маршала Жукова и памятник Юрию Гагарину и Сергею Королёву. Время и место установки нового памятника местные власти пока не уточняют.

Пользователи Сети уже оценили проект новой скульптуры и отметили, что она "очень женственная" и уже не похожа на "киборга-убийцу". Хотя нашлись и те, кто назвал новую Алёнку банальной и даже сожалеет о её старой версии.

Жуткая Алёнка из Нововоронежа ушла с молотка за 2,6 млн

Жуткая Алёнка из Нововоронежа ушла с молотка за 2,6 млн

Напомним, что открыли памятник 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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