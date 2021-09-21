Новый вариант жутковатого памятника Алёнке показали в Нововоронеже

Жителям Нововоронежа представили новый проект памятника Алёнке, который был создан взамен первоначальной скульптуры, вызвавшей широкое общественное обсуждение из-за своего жутковатого вида.

Как рассказали в администрации городского округа, скульптура будет в бронзе, пока что она находится у мастера — скульптора из Реутова Виталия Казанского. В его резюме немало значимых и признанных работ, в том числе бюст маршала Жукова и памятник Юрию Гагарину и Сергею Королёву. Время и место установки нового памятника местные власти пока не уточняют.

Пользователи Сети уже оценили проект новой скульптуры и отметили, что она "очень женственная" и уже не похожа на "киборга-убийцу". Хотя нашлись и те, кто назвал новую Алёнку банальной и даже сожалеет о её старой версии.