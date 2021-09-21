В Совфеде оценили решение начислять выплаты и пособия россиянам автоматически

Новая система, благодаря которой выплаты и пособия будут начисляться россиянам автоматически, сократит до минимума бюрократические формальности и упростит жизнь гражданам России. Такое мнение в беседе с телеканалом RT высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Все те обещания, которые дал председатель правительства, основаны на той базе информационных, технологических решений, которые уже проведены. Это и работа в рамках пенсионной системы, системы государственных и социальных услуг, это и социальное казначейство, это и активное информирование граждан о полагающихся им льготах, выплатах", — сказал Рязанский.

Внедрение системы автоматического начисления выплат он назвал шагом вперёд. При этом сенатор оговорился: пока проблемы существуют с населёнными пунктами в сельской местности, поскольку зачастую в них нет ничего, кроме почтовых отделений. Поэтому для полноценного функционирования системы потребуется некоторое время, добавил он.