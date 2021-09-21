НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Совфеде оценили решение начислять выплаты и пособия россиянам автоматически

Там отметили, что для полноценного функционирования системы потребуется некоторое время.

21 сентября, 14:46
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Новая система, благодаря которой выплаты и пособия будут начисляться россиянам автоматически, сократит до минимума бюрократические формальности и упростит жизнь гражданам России. Такое мнение в беседе с телеканалом RT высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Все те обещания, которые дал председатель правительства, основаны на той базе информационных, технологических решений, которые уже проведены. Это и работа в рамках пенсионной системы, системы государственных и социальных услуг, это и социальное казначейство, это и активное информирование граждан о полагающихся им льготах, выплатах", — сказал Рязанский.

Россиянам с 2022 года будут автоматически начисляться все пособия и выплаты

Россиянам с 2022 года будут автоматически начисляться все пособия и выплаты

Внедрение системы автоматического начисления выплат он назвал шагом вперёд. При этом сенатор оговорился: пока проблемы существуют с населёнными пунктами в сельской местности, поскольку зачастую в них нет ничего, кроме почтовых отделений. Поэтому для полноценного функционирования системы потребуется некоторое время, добавил он.

Ранее Лайф писал, что в Центробанке призвали россиян формировать на протяжении жизни личный капитал, чтобы при выходе на пенсию полагаться не только на поддержку государства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россиянам с 2022 года будут автоматически начисляться все пособия и выплаты

сегодня в 13:01

С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты: Кто станет получать больше

19 сентября, 21:40

Набиуллина назвала крайне неудачным высказывание своего заместителя по теме пенсий

сегодня в 14:45

В Ленобласти наблюдатели сломали протез 60-летнему кандидату в депутаты

сегодня в 15:46

Пинали и душили: В липецком техникуме студентки жестоко избили девушку-инвалида под смех сокурсников

сегодня в 15:52

Новости партнеров

Layer 1