Набиуллина назвала крайне неудачным высказывание своего заместителя по теме пенсий

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала резонансное заявление своего заместителя Сергея Швецова о том, что россиянам при выходе на пенсию стоит полагаться на личный капитал, а не на государство. По словам главы регулятора, Швецов выбрал "крайне неудачную формулировку", чтобы выразить свою мысль.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что Центробанк работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, которые идут в дополнение к имеющейся государственной системе. Это позволит гражданам формировать долгосрочные накопления и укреплять устойчивость финансовой модели страны.