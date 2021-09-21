Студентка рассказала, как они молили профессора помолчать, чтобы их не услышал пермский стрелок

Студентка рассказала, как они молили профессора помолчать, чтобы их не услышал стрелок. Видео © SHOT

Студентка пермского вуза Елизавета Беляева обвинила профессора Олега Сыромятникова, отказавшегося прервать лекцию во время стрельбы, в бездействии. По её словам, учащимся пришлось молить преподавателя помолчать, чтобы их не услышал напавший Тимур Б.

"Если бы мама не пришла, не предупредила нас, не сделала всё, что она сделала, мы бы сидели с открытыми дверями. Он бы даже не закрыл их. Мы испугались. Мы попросили преподавателя просто помолчать, потому что он очень громко ведёт лекцию. Его слышно даже в коридоре. Он сказал: "Нет" — и продолжил вести лекцию", — рассказала девушка SHOT.

По её словам, после новости о нападении студенты сидели молча, по их щекам катились слёзы, но они держали себя в руках и вели достойно: не кричали, не истерили, не выпрыгивали из окон. Только преподаватель не хотел осознавать всю серьёзность происходившего, угрожал учащимся двойкой и обвинял в создании паники.