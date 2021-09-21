Пермскому стрелку ампутировали ногу
В сознание студент не приходил, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
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Студенту, открывшему стрельбу в Пермском госуниверситете и получившему ранение при задержании, провели ещё одну операцию. По данным источника Лайфа, стрелку ампутировали левую ногу.
В сознание парень не приходил, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 29, девять из них — в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сейчас нападавший находится в реанимации.
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