Врач объяснил, почему дети в России стали тяжелее переносить ковид

Медики заметили, что дети в России стали хуже переносить коронавирус. Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок считает, что это связано либо с быстрым распространением дельта-штамма, либо с тем, что детский иммунитет со временем лишается возможности учиться противостоять различным инфекциям.

"В этом году детишек, которые переносят коронавирусную инфекцию с какой-то симптоматикой, становится больше. Вероятно, из-за того, что сам вирус поменялся, дельта-штамм более агрессивный", — передаёт Ura.ru слова иммунолога.

Болибок предположил и другой вариант: случаи тяжёлого течения заболевания могут учащаться из-за того, что дети "полтора – два года просидели на карантине со взрослыми" и теперь их иммунная система отвыкла от вирусных инфекций и не готова с ними бороться. Он добавил, что оба эти фактора могут дополнять друг друга.