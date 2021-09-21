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Врач объяснил, почему дети в России стали тяжелее переносить ковид

По его мнению, их иммунная система отвыкла от вирусных инфекций и не готова с ними бороться.

21 сентября, 14:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Медики заметили, что дети в России стали хуже переносить коронавирус. Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок считает, что это связано либо с быстрым распространением дельта-штамма, либо с тем, что детский иммунитет со временем лишается возможности учиться противостоять различным инфекциям.

"В этом году детишек, которые переносят коронавирусную инфекцию с какой-то симптоматикой, становится больше. Вероятно, из-за того, что сам вирус поменялся, дельта-штамм более агрессивный", — передаёт Ura.ru слова иммунолога.

Болибок предположил и другой вариант: случаи тяжёлого течения заболевания могут учащаться из-за того, что дети "полтора – два года просидели на карантине со взрослыми" и теперь их иммунная система отвыкла от вирусных инфекций и не готова с ними бороться. Он добавил, что оба эти фактора могут дополнять друг друга.

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Ранее Лайф писал, что из-за пандемии ковида среди детей начал распространяться ещё один вирус. Учёные считают всплеск инфекционного заболевания одним из последствий нынешней ситуации в мире, так как у малышей не выработан иммунитет.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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