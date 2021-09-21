Детский омбудсмен Петербурга высказалась о трагедии в Перми: Запретами проблему не решить

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила о высоком уровне агрессии, который стал особенно заметен после пандемии. Своими наблюдениями она поделилась с газетой "Петербургский дневник", комментируя трагедию в Перми, где первокурсник накануне устроил стрельбу.

Основным источником опасности для подростков Митянина считает Интернет, так как там можно купить и оружие, и наркотики, что вкупе с растущим градусом напряжённости в молодёжной среде может послужить дополнительным фактором риска. Однако обычными запретами проблему не решить, так как все ужесточающие меры по охране образовательных учреждений и продаже оружия уже приняты и это не смогло обеспечить обществу 100-процентные гарантии безопасности.

"Сейчас акцент должен быть сделан на анализе психологического состояния общества: что происходит с нашими детьми и подростками, где содержатся основные разлагающие факторы. Вот туда надо всю энергию направить", — заявила уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге.