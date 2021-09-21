Детский омбудсмен Петербурга высказалась о трагедии в Перми: Запретами проблему не решить
По словам Анны Митяниной, все ужесточающие меры по охране образовательных учреждений и продаже оружия уже приняты, но это не смогло обеспечить обществу 100-процентные гарантии безопасности.
Кадр из видео © LIFE
Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила о высоком уровне агрессии, который стал особенно заметен после пандемии. Своими наблюдениями она поделилась с газетой "Петербургский дневник", комментируя трагедию в Перми, где первокурсник накануне устроил стрельбу.
Основным источником опасности для подростков Митянина считает Интернет, так как там можно купить и оружие, и наркотики, что вкупе с растущим градусом напряжённости в молодёжной среде может послужить дополнительным фактором риска. Однако обычными запретами проблему не решить, так как все ужесточающие меры по охране образовательных учреждений и продаже оружия уже приняты и это не смогло обеспечить обществу 100-процентные гарантии безопасности.
"Сейчас акцент должен быть сделан на анализе психологического состояния общества: что происходит с нашими детьми и подростками, где содержатся основные разлагающие факторы. Вот туда надо всю энергию направить", — заявила уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге.
Эксперт возложила надежду в первую очередь на психологов и профилактические меры. По её словам, важно не забывать о внимательном отношении к меняющемуся поведению подростков: если не будет рядом взрослого, способного по внешним признакам своевременно отреагировать, то, к сожалению, можно прогнозировать повторение аналогичных случаев, считает Митянина.
Напомним, стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения через соцсети попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Несмотря на это, жертв избежать не удалось: погибло не менее шести человек, пострадало почти 30, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен и доставлен в краевую больницу, где его дважды прооперировали.
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