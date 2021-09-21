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Венедиктов: Некоторые партии совершили ошибку, призвав бойкотировать онлайн-голосование

Он отметил, что "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" поступили наоборот и тем самым набрали себе огромное количество "электронных" избирателей.

21 сентября, 15:12
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Главред "Эха Москвы" и руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов возмутился, что некоторые партии призвали к бойкотированию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот призыв в результате привёл к тому, что избиратели просто отказались принимать участие в голосовании и партии не набрали голоса.

"Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришёл. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать?" поинтересовался Венедиктов.

По его словам, здесь КПРФ и "Справедливая Россия" совершили стратегическую ошибку. А "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" призвали к участию в онлайн-формате и тем самым набрали себе огромное количество "электронных" избирателей.

Итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%

Итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%

Ранее политолог Константин Костин отметил, что "Единая Россия" приняла верное решение, сделав акцент на онлайн-голосовании. По его мнению, другие партии "проспали" эту возможность и спровоцировали "оживление и напряжение".

Главные итоги прошедших выборов в Госдуму

Главные итоги прошедших выборов в Госдуму

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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