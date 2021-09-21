Венедиктов: Некоторые партии совершили ошибку, призвав бойкотировать онлайн-голосование

Главред "Эха Москвы" и руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов возмутился, что некоторые партии призвали к бойкотированию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот призыв в результате привёл к тому, что избиратели просто отказались принимать участие в голосовании и партии не набрали голоса.

"Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришёл. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать?" — поинтересовался Венедиктов.

По его словам, здесь КПРФ и "Справедливая Россия" совершили стратегическую ошибку. А "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" призвали к участию в онлайн-формате и тем самым набрали себе огромное количество "электронных" избирателей.