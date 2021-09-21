Учёные проанализируют состав костей Ивана Грозного

Учёные из Группы нейтронного активационного анализа (ГНАА) Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка продолжают сотрудничать с археологами, чтобы выяснить обстоятельства жизни и смерти Ивана Грозного, сообщается в статье Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Сотрудникам предстоит работать с костным материалом и компонентами зубных тканей из различных захоронений. Исследование коснётся не только русского царя, но и его жены Марии Темрюковны и отца — Ивана III. Однако самым интересным образцом, несомненно, являются костные останки царя Ивана IV Грозного, одной из наиболее популярных и противоречивых личностей в отечественной истории.

Физики хотят определить элементный состав останков с помощью нейтронных методов: нейтронного активационного анализа и на мгновенных гамма-квантах. Учёные собираются использовать современные приборы для изучения молекулярного состава, дабы понять, как жили исторические персоны.