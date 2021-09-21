Володин подписал распоряжение о подготовке заседания Госдумы VIII созыва
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Займётся приготовлениями группа депутатов от партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР и "Новые люди".
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва.
"От партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; от КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии "Справедливая Россия – За правду" — Валерий Гартунг; от ЛДПР — Василий Власов; от партии "Новые люди" — Владислав Даванков", — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Отмечается, что временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений ГД и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва. В её задачи также входит утверждение схемы размещения депутатов в зале заседаний, формирование проекта порядка работы первого пленарного заседания, подготовка предложений по составу Счётной комиссии, Временной комиссии по регламенту и Временного секретариата ГД.
Напомним, трёхдневное голосование на думских и иных выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября.