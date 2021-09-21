В ЦИК рассказали, сколько мест в Госдуме получат партии по итогам выборов

Большинство досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий кресла в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.

В Центризбиркоме РФ рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва по итогам прошедших выборов.

ЕР получает 324 места (по итогам прошлых выборов — 343);

КПРФ — 57 (было 42);

ЛДПР — 21 (было 39);

СР — 27 (было 23);

"Новые люди" — 13;

"Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному.

Помимо того, в нижнюю палату парламента прошло ещё пять самовыдвиженцев.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.