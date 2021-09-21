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В ЦИК рассказали, сколько мест в Госдуме получат партии по итогам выборов

Большинство досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий кресла в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.

21 сентября, 15:38
<p>Фото © ТАСС / Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ

В Центризбиркоме РФ рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва по итогам прошедших выборов.

  • ЕР получает 324 места (по итогам прошлых выборов — 343);
  • КПРФ — 57 (было 42);
  • ЛДПР — 21 (было 39);
  • СР — 27 (было 23);
  • "Новые люди" — 13;
  • "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному.

Помимо этого в нижнюю палату парламента прошло ещё пять самовыдвиженцев.

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Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победившие в одномандатных округах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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