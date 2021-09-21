Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Краснодаре. Видео © LIFE

Три человека погибли и ещё двое пострадали в массовом ДТП на улице Уральской в Краснодаре. Как рассказал Лайфу источник, там столкнулись Volkswagen Polo, Lada Priora, KIA Rio и грузовик Hyundai. Жертвами ДТП стали три пассажирки KIA. По предварительным данным, водитель другой машины, выезжая с прилегающей улицы, не уступил иномарке дорогу, в результате чего произошло столкновение. Затем автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовой машиной и ещё одной легковушкой.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС РФ, на данный момент движение на автодороге регулируется сотрудниками ГИБДД. Также на кадрах, снятых очевидцами, присутствуют пожарные машины, кареты скорой помощи и другие сотрудники экстренных служб.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх транспортных средств погибло три местные жительницы в возрасте от 20 до 22 лет, также пострадал водитель иномарки, в салоне которой находились погибшие. Молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили во вторник в УМВД РФ по Краснодару.