НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Краснодаре

Жертвами аварии стали три молодые пассажирки иномарки в возрасте от 20 до 22 лет.

21 сентября, 15:59

Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Краснодаре. Видео © LIFE

Три человека погибли и ещё двое пострадали в массовом ДТП на улице Уральской в Краснодаре. Как рассказал Лайфу источник, там столкнулись Volkswagen Polo, Lada Priora, KIA Rio и грузовик Hyundai. Жертвами ДТП стали три пассажирки KIA. По предварительным данным, водитель другой машины, выезжая с прилегающей улицы, не уступил иномарке дорогу, в результате чего произошло столкновение. Затем автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовой машиной и ещё одной легковушкой.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС РФ, на данный момент движение на автодороге регулируется сотрудниками ГИБДД. Также на кадрах, снятых очевидцами, присутствуют пожарные машины, кареты скорой помощи и другие сотрудники экстренных служб.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх транспортных средств погибло три местные жительницы в возрасте от 20 до 22 лет, также пострадал водитель иномарки, в салоне которой находились погибшие. Молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили во вторник в УМВД РФ по Краснодару.

Под Тамбовом два человека погибли в аварии с микроавтобусом

Под Тамбовом два человека погибли в аварии с микроавтобусом

Ранее Лайф рассказывал, как легковушка протаранила шесть машин и перевернулась в Петербурге. Очевидец сообщил, что водитель серьёзно не пострадал, чего не скажешь о чужих автомобилях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В России вдвое сократилось число погибших и раненных в ДТП пешеходов

16 сентября, 10:41

Пинали и душили: В липецком техникуме студентки жестоко избили девушку-инвалида под смех сокурсников

сегодня в 15:52

Риелторы спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве с нового года

сегодня в 16:03

Охотники за привидениями забрались в "обречённый" дом и только на фото заметили, кто за ними следил

сегодня в 15:50

В Ленобласти наблюдатели сломали протез 60-летнему кандидату в депутаты

сегодня в 15:46

Новости партнеров

Layer 1