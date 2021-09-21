В липецком техникуме избили девушку-инвалида. Видео инцидента в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Липецком техникуме общественного питания несколько студенток жестоко избили сокурсницу с инвалидностью в раздевалке спортзала. В данный момент по факту произошедшего полиция проводит проверку.

Лайфу стало известно, что пострадавшая девушка постоянно подвергается буллингу со стороны своих сокурсников. На кадрах видно, как несколько девушек бьют студентку руками и ногами. Одна из мучительниц при этом снимает блузу и начинает душить студентку. Пострадавшая же просит отдать ей телефон и вещи, чтобы уйти, но девушки издеваются и не выпускают её. Остальные студенты в раздевалке только смеются над происходящим и снимают на телефон, никак не пытаясь помочь бедной ученице.

После избиения обидчицы всё-таки решили "сжалиться" и отдать девушке её вещи, но только при обещании, что та не уйдёт из раздевалки. Видео инцидента появилось в Сети и набрало 15 тысяч просмотров, вызвав бурю негодования у пользователей.

"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке", — отреагировал на видео глава Администрации Липецкой области Игорь Артамонов в "Инстаграме".