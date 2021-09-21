НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пинали и душили: В липецком техникуме студентки жестоко избили девушку-инвалида под смех сокурсников

Видео инцидента появилось в Сети и набрало 15 тысяч просмотров, вызвав бурю негодования у пользователей.

21 сентября, 15:52

В липецком техникуме избили девушку-инвалида. Видео инцидента в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Липецком техникуме общественного питания несколько студенток жестоко избили сокурсницу с инвалидностью в раздевалке спортзала. В данный момент по факту произошедшего полиция проводит проверку.

Лайфу стало известно, что пострадавшая девушка постоянно подвергается буллингу со стороны своих сокурсников. На кадрах видно, как несколько девушек бьют студентку руками и ногами. Одна из мучительниц при этом снимает блузу и начинает душить студентку. Пострадавшая же просит отдать ей телефон и вещи, чтобы уйти, но девушки издеваются и не выпускают её. Остальные студенты в раздевалке только смеются над происходящим и снимают на телефон, никак не пытаясь помочь бедной ученице.

После избиения обидчицы всё-таки решили "сжалиться" и отдать девушке её вещи, но только при обещании, что та не уйдёт из раздевалки. Видео инцидента появилось в Сети и набрало 15 тысяч просмотров, вызвав бурю негодования у пользователей.

"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке", — отреагировал на видео глава Администрации Липецкой области Игорь Артамонов в "Инстаграме".

На владельца аквапарка, куда не пустили мальчика-аутиста, завели дело

На владельца аквапарка, куда не пустили мальчика-аутиста, завели дело

Ранее Лайф писал о том, что в Петербурге завели дело на сотрудников интерната из-за 15-летней девочки-инвалида весом 13 кг. С начала 2021 года несовершеннолетнюю неоднократно привозили в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, отметили в СКР.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Мизантроп и призывник-отказник: Почему студент устроил стрельбу в пермском университете

вчера в 13:10

Подмосковную платформу дистанционного обучения для колледжей могут расширить на всю страну

19 марта 2020, 12:48

Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Краснодаре

сегодня в 15:59

Проснувшийся вулкан хоронит под лавой испанский остров, и от этих видео стынет кровь в жилах

сегодня в 12:05

Риелторы спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве с нового года

сегодня в 16:03

Новости партнеров

Layer 1