В Японии начали продавать помидоры с ГМО для лечения гипертонии

В продуктовых магазинах Японии появились генно-модифицированные помидоры для лечения гипертонии, в которых содержится в пять раз больше гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), чем в натуральных. Дело в том, что эта кислота известна своей пользой для тех, кто страдает от гипертонии, сообщает издание The Japan News.

Продажа и выращивание модифицированных помидоров пока что разрешена только в Японии. В конце 2020 года компания Sanatech Seed получила одобрение на производство томатов с отредактированным геномом. Отмечается, что продукты c отредактированным геномом и генно-модифицированные не означают одно и то же — во втором случае в продукт внедряют целые гены или их группы.