BadComedian раскритиковал "Чернобыль" Козловского за паразитирование на трагедии

Популярный видеоблогер BadComedian представил вниманию зрителей обзор фильма "Чернобыль". Блогер считает, что режиссёр ленты Данила Козловский паразитирует на известности одноимённого сериала HBO и на трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции.

"Чернобыль здесь — плоская картинка на заднем плане для героя. События, показанные в фильме, могут происходить где угодно: хоть на космической станции, хоть на Саяно-Шушенской ГЭС. Главное, что на экране был он — и героически геройствовал", — негодует видеоблогер в обзоре фильма, опубликованном на его YouTube-канале.

Блогер отметил, что создатели "Чернобыля" упомянули в титрах перед началом самой картины, что лента лишь вдохновлена событиями реальной трагедии, произошедшей в 1986 году. Баженов считает, что повышение напряжения за счёт художественного додумывания переходит грани и скатывает весь фильм в абсурд. Он также обратил внимание на невнятную любовную линию.

Напомним, премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль" состоялась 15 апреля. Картина рассказывает историю любви пожарного на атомной станции в Припяти Алексея Карпушина и девушки по имени Ольга на фоне аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В главных ролях — сам Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Игорь Черневич, Николай Козак. После выхода ленты в прокат подписчики Евгения Баженова настоятельно просили сделать разбор фильма, аргументируя тем, что об этой драме говорят по всему миру.