Кадыров в ответ на нелепое заявление Байдена пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить Чечню, отвечая на его высказывание о нарушении прав сексуальных меньшинств в республике. Соответствующую запись Кадыров сделал в своём канале в Telegram.

Кадыров заявил, что мир "ещё не оправился" от его позорных поступков на должности президента США, а он уже "радует своими новыми странными и вздорными высказываниями". Кадыров напомнил о провальной операции США в Афганистане и указал на неуместное упоминание Чеченской Республики в своей речи про защиту секс-меньшинств.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", — написал в своём Telegram глава Чеченской Республики.