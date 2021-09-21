Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Twitter
По их словам, неполадки есть на сайте и в мобильном приложении, а также при подключении к серверу.
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В "Твиттере" произошёл сбой. Пользователи по всему миру жалуются на ошибки работы сервиса. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.
Больше всего обращений поступает из США, Канады, Великобритании, Японии и Франции. По словам пользователей, неполадки есть не только в работе сайта и мобильного приложения, но и при подключении к серверу. По данным отчётов, в России количество жалоб незначительно.
Ранее Лайф писал о том, что Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа за нарушение российских законов. Компания имеет штрафные обязательства перед Россией на общую сумму порядка 45 миллионов рублей. Девять миллионов из них могут быть взысканы в ближайшее время с помощью приставов.
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