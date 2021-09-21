Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Twitter

В "Твиттере" произошёл сбой. Пользователи по всему миру жалуются на ошибки работы сервиса. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Больше всего обращений поступает из США, Канады, Великобритании, Японии и Франции. По словам пользователей, неполадки есть не только в работе сайта и мобильного приложения, но и при подключении к серверу. По данным отчётов, в России количество жалоб незначительно.