Медведчук поздравил Медведева с уверенной победой "Единой России" на выборах

Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук поздравил зампредседателя Совета безопасности РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с уверенной победой партии на выборах в Госдуму. В телефонном разговоре он подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами.

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины. Всё это является лучшим залогом для того, что мы найдём взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — цитируют Медведчука на сайте партии "Единая Россия".