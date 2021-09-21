Медведчук поздравил Медведева с уверенной победой "Единой России" на выборах
В ходе беседы украинский политик выразил надежду на то, что двум государствам удастся найти взаимопонимание.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук поздравил зампредседателя Совета безопасности РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с уверенной победой партии на выборах в Госдуму. В телефонном разговоре он подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами.
"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины. Всё это является лучшим залогом для того, что мы найдём взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — цитируют Медведчука на сайте партии "Единая Россия".
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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