Россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи и машины из-за отказа давать показания

Россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи и машины. Видео © LIFE

Житель Южно-Сахалинска обвинил двух полицейских в поджоге дачи и машины из-за отказа давать показания против соседа. Об этом Лайфу рассказал источник.

Как отметил Александр, всё началось с ситуации, произошедшей этим летом в селе Горное. Тогда правоохранители приезжали проверить его соседей и пытались заставить мужчину подписать бумагу о том, что Александр якобы знал об их незаконной деятельности. Он не стал этого делать, поскольку не обладал какой-либо информацией о соседях из-за редких визитов на дачу. По его словам, 33-летний старший лейтенант Сергей Подлужный в ответ на это пригрозил, что "поломает" мужчину.

Александр пожаловался на стража порядка в полицию. По мнению мужчины, данное событие привело к инциденту 10 сентября. Он заявил, что в этот день полицейский вместе с коллегами наведались к нему на дачу и избили соседей Александра, а затем подожгли его дом и машину.

У правоохранителей другая версия. Майор Дмитрий Терехов и Подлужный говорят, что 10 сентября вместе с сотрудниками Росгвардии приехали в Горное, чтобы "реализовать оперативную информацию". У соседей они якобы обнаружили 25 куботейнеров с лососёвой икрой, и в это время полицейские заметили горящие дом и машину Александра. При этом мужчина вместе с другом выносил из здания сварочный аппарат, якобы пытаясь скрыть следы преступления.

Сосед встал на сторону Александра. По его словам, Подлужный угрожал расправиться с присутствовавшими и поджёг дом с машиной Александра при помощи бензина. В этой истории теперь разбираются следователи.