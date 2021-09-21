Синоптики пообещали москвичам длинное бабье лето

"Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в конце недели ещё один циклон потревожит россиян сильными дождями, но при этом он потянет за собой тёплые воздушные массы. В настоящее время днём температура воздуха не достигает даже семи градусов, а с понедельника воздух будет прогреваться до плюс 11–16, однако ночи останутся холодными — от двух до семи градусов тепла. Синоптики отмечают, что комфортная и тёплая погода, вероятнее всего, будет радовать жителей европейской части России, в том числе москвичей, и в начале октября.