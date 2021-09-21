Бузова затащила Лазарева на романтический ужин, а тот привёл с собой детей

Ольга Бузова показала видео с ужина в Турции. Видео © Instagram / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова показала видео со "свидания", на которое она пришла с исполнителем Сергеем Лазаревым, однако поклонники не увидели там особой романтики. Певец явно был равнодушен к навязчивым действиям со стороны звезды "Дома-2". На ужин он особо не наряжался, ограничился футболкой, да ещё и взял с собой детей, пишет портал "Дни.ру".

В отличие от Лазарева, Бузова надела соблазнительное платье с перьями на груди, видимо, чтобы произвести на него впечатление.

"Дождалась!" — заявила певица, когда Сергей Лазарев навёл на неё камеру смартфона.

Бузова попробовала подступиться к кавалеру и через его детей. Телеведущая немного поиграла с ними, однако растопить сердце одинокого папаши звезде телестройки не удалось. Всё разбилось о "тётю Олю" — так экс-участник Smash предпочёл назвать Бузову при детях.