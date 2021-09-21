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Бузова затащила Лазарева на романтический ужин, а тот привёл с собой детей

Экс-участник группы Smash всеми силами пытался отделаться от навязчивого внимания звезды "Дома-2", она даже разоделась для него как голливудская дива. Зато сам Лазарев явился в футболке и шортах.

21 сентября, 16:52

Ольга Бузова показала видео с ужина в Турции. Видео © Instagram / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова показала видео со "свидания", на которое она пришла с исполнителем Сергеем Лазаревым, однако поклонники не увидели там особой романтики. Певец явно был равнодушен к навязчивым действиям со стороны звезды "Дома-2". На ужин он особо не наряжался, ограничился футболкой, да ещё и взял с собой детей, пишет портал "Дни.ру".

В отличие от Лазарева, Бузова надела соблазнительное платье с перьями на груди, видимо, чтобы произвести на него впечатление.

"Дождалась!" — заявила певица, когда Сергей Лазарев навёл на неё камеру смартфона.

Бузова попробовала подступиться к кавалеру и через его детей. Телеведущая немного поиграла с ними, однако растопить сердце одинокого папаши звезде телестройки не удалось. Всё разбилось о "тётю Олю" — так экс-участник Smash предпочёл назвать Бузову при детях.

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Ранее Лайф писал о том, что Бузова и Катина спели вместе хит "Тату", но за такое живое исполнение стало стыдно абсолютно всем. "Новый состав" "Тату" уже высмеяли и звёзды, и пользователи соцсетей. И если вокальные данные Бузовой не вызывают вопросов, то Лена Катина неприятно удивила поклонников.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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