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Младший лейтенант – герой заявил, что "дуэль" между ним и пермским стрелком длилась полторы секунды

Когда они прибыли на место, студенты и сотрудники в панике выбегали из корпуса, некоторые хромали, у них была видна кровь.

21 сентября, 16:49

Обезвредившие пермского стрелка полицейские рассказали, как помогали пострадавшим. Видео © МВД РФ

Младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров рассказали, как задержали стрелка, помогали пострадавшим и эвакуировали людей из здания пермского университета, где было совершено нападение.

"Люди бежали навстречу, кричали: "Помогите! Нужна помощь, там стреляют!" Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока я бежал к главному входу, я достал пистолет", — рассказал Калинин.

Сотрудник ДПС видел, как люди, спасаясь от нападавшего, прыгали из окон. Он спросил у одного из очевидцев, где стреляют, и направился к месту происшествия. Войдя в здание, Калинин услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Он крикнул Тимуру: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.

Далее Калинин забрал винтовку и нож, зафиксировал его руки и приказал очевидцам оказывать первую помощь пострадавшим. Потом принялся помогать раненому стрелку. Он отметил, что обезоруженный молодой человек попросил снять с него маску и назвал своё имя. Напарник Калинина Владимир Макаров тем временем помогал пострадавшим, которые в панике разбегались. Некоторые были в крови.

"Принял решение организовать эвакуацию студентов, которые находились без верхней одежды. Люди выбегали в панике, некоторые хромали, была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи, указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы для спецслужб", — рассказал Макаров.

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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