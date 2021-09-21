Младший лейтенант – герой заявил, что "дуэль" между ним и пермским стрелком длилась полторы секунды
Когда они прибыли на место, студенты и сотрудники в панике выбегали из корпуса, некоторые хромали, у них была видна кровь.
Обезвредившие пермского стрелка полицейские рассказали, как помогали пострадавшим. Видео © МВД РФ
Младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров рассказали, как задержали стрелка, помогали пострадавшим и эвакуировали людей из здания пермского университета, где было совершено нападение.
"Люди бежали навстречу, кричали: "Помогите! Нужна помощь, там стреляют!" Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока я бежал к главному входу, я достал пистолет", — рассказал Калинин.
Сотрудник ДПС видел, как люди, спасаясь от нападавшего, прыгали из окон. Он спросил у одного из очевидцев, где стреляют, и направился к месту происшествия. Войдя в здание, Калинин услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Он крикнул Тимуру: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.
Далее Калинин забрал винтовку и нож, зафиксировал его руки и приказал очевидцам оказывать первую помощь пострадавшим. Потом принялся помогать раненому стрелку. Он отметил, что обезоруженный молодой человек попросил снять с него маску и назвал своё имя. Напарник Калинина Владимир Макаров тем временем помогал пострадавшим, которые в панике разбегались. Некоторые были в крови.
"Принял решение организовать эвакуацию студентов, которые находились без верхней одежды. Люди выбегали в панике, некоторые хромали, была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи, указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы для спецслужб", — рассказал Макаров.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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