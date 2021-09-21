Младший лейтенант – герой заявил, что "дуэль" между ним и пермским стрелком длилась полторы секунды

Обезвредившие пермского стрелка полицейские рассказали, как помогали пострадавшим. Видео © МВД РФ

Младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров рассказали, как задержали стрелка, помогали пострадавшим и эвакуировали людей из здания пермского университета, где было совершено нападение.

"Люди бежали навстречу, кричали: "Помогите! Нужна помощь, там стреляют!" Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока я бежал к главному входу, я достал пистолет", — рассказал Калинин.

Сотрудник ДПС видел, как люди, спасаясь от нападавшего, прыгали из окон. Он спросил у одного из очевидцев, где стреляют, и направился к месту происшествия. Войдя в здание, Калинин услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Он крикнул Тимуру: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.

Далее Калинин забрал винтовку и нож, зафиксировал его руки и приказал очевидцам оказывать первую помощь пострадавшим. Потом принялся помогать раненому стрелку. Он отметил, что обезоруженный молодой человек попросил снять с него маску и назвал своё имя. Напарник Калинина Владимир Макаров тем временем помогал пострадавшим, которые в панике разбегались. Некоторые были в крови.