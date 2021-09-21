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Сенцов извинился за сестру, которая покрыла матом Украину

Кинематографист попросил украинцев отнестись с пониманием к депрессивному состоянию родственницы.

21 сентября, 16:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69715226_10156534956050382_8312758976336887808_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmYk_i18hxQgwNk1zBSS1YXz3BUmGBbFKnv1i2LhBsVdQXMJ-XMHrbGfypCQEgwCn8&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=1033a6d74d53c9dfaca06f36e7336ca5&oe=5E0CAE0E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Сенцов</a></p>

Фото © Facebook / Олег Сенцов

Украинский режиссёр Олег Сенцов извинился за резкое высказывание своей двоюродной сестры, которая обматерила Незалежную на русском языке. Публикация появилась в фейсбуке бывшего политзаключённого.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у неё появились эмоциональные посты в "Фейсбуке". Я прошу прощения за её резкие слова в сторону Украины", — написал он.

"Пять лет ада": Сестра Сенцова обматерила Украину и стала "паковать чемоданы"

"Пять лет ада": Сестра Сенцова обматерила Украину и стала "паковать чемоданы"

Сенцов также поблагодарил родственницу за поддержку и призвал украинцев отнестись с пониманием к её нестабильному психическому состоянию, в котором она, по словам режиссёра, находится уже долгое время.

Напомним, Олег Сенцов вернулся на родину 7 сентября в рамках обмена заключёнными "35 на 35". Вместе с ним прилетели и другие граждане Украины, в том числе 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Наталья Каплан активно участвовала в освобождении брата, впоследствии получив украинское гражданство.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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