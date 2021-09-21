Сенцов извинился за сестру, которая покрыла матом Украину

Украинский режиссёр Олег Сенцов извинился за резкое высказывание своей двоюродной сестры, которая обматерила Незалежную на русском языке. Публикация появилась в фейсбуке бывшего политзаключённого.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у неё появились эмоциональные посты в "Фейсбуке". Я прошу прощения за её резкие слова в сторону Украины", — написал он.

Сенцов также поблагодарил родственницу за поддержку и призвал украинцев отнестись с пониманием к её нестабильному психическому состоянию, в котором она, по словам режиссёра, находится уже долгое время.