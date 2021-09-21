Сенцов извинился за сестру, которая покрыла матом Украину
Кинематографист попросил украинцев отнестись с пониманием к депрессивному состоянию родственницы.
Фото © Facebook / Олег Сенцов
Украинский режиссёр Олег Сенцов извинился за резкое высказывание своей двоюродной сестры, которая обматерила Незалежную на русском языке. Публикация появилась в фейсбуке бывшего политзаключённого.
"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у неё появились эмоциональные посты в "Фейсбуке". Я прошу прощения за её резкие слова в сторону Украины", — написал он.
Сенцов также поблагодарил родственницу за поддержку и призвал украинцев отнестись с пониманием к её нестабильному психическому состоянию, в котором она, по словам режиссёра, находится уже долгое время.
Напомним, Олег Сенцов вернулся на родину 7 сентября в рамках обмена заключёнными "35 на 35". Вместе с ним прилетели и другие граждане Украины, в том числе 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Наталья Каплан активно участвовала в освобождении брата, впоследствии получив украинское гражданство.
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