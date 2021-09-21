Меркель рассказала, чем займётся после ухода с поста канцлера ФРГ
Она посетовала, что ей не хватает Балтийского моря, однако из столицы она переезжать не собирается.
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что она планирует делать, когда оставит политическую карьеру. Выступая на острове Рюген во время прощального тура по своему избирательному округу, она отметила, что не планирует покидать Берлин.
Меркель посетовала, что ей "не хватает Балтийского моря", но опровергла информацию о планах переехать в Гамбург. Она намерена проживать в Берлине и Уккермарке (район в Германии), где у семьи канцлера есть квартира и загородный дом. Политик также добавила, что оттуда не так далеко ехать до её бывшего избирательного округа.
Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года. Выборы в бундестаг состоятся 26-го числа. По их итогам будет сформировано новое Правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.
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