Меркель рассказала, чем займётся после ухода с поста канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что она планирует делать, когда оставит политическую карьеру. Выступая на острове Рюген во время прощального тура по своему избирательному округу, она отметила, что не планирует покидать Берлин.

Меркель посетовала, что ей "не хватает Балтийского моря", но опровергла информацию о планах переехать в Гамбург. Она намерена проживать в Берлине и Уккермарке (район в Германии), где у семьи канцлера есть квартира и загородный дом. Политик также добавила, что оттуда не так далеко ехать до её бывшего избирательного округа.