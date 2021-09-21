Белоруссия впервые в истории начала закупать картофель за рубежом
Украина возглавила список государств – поставщиков этого клубнеплода на территорию страны.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Впервые за время наблюдений белорусские власти импортировали картофель из-за рубежа даже во время сбора урожая. Такие данные предоставил портал East Fruit.
Причиной тому стала засуха, которая повлияла на урожайность картофеля в Белоруссии и его качество. При этом ключевым импортёром овощной культуры стала Украина — она поставила соседу 15 500 тонн клубнеплодов. Также Минск закупал картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.
Росстат ранее публиковал данные, согласно которым в России снизились цены на картофель, лук, морковь и белокочанную капусту.
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