Главу отделения ФСС по Татарстану задержали за взятку в 2,4 млн рублей

СУ СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере в отношении 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) Павла Лоханова.

Следователи регионального отдела СКР сообщают, что в октябре прошлого года ФСС заключил с некой компанией контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. Вскоре сотрудники фонда заметили существенные нарушения договора фирмой и подали на неё иск. Позже Лоханов предложил "урегулировать вопрос" за четыре миллиона рублей. 10 сентября этого года с фирмы взыскали штраф в размере всего 100 тысяч рублей, а сегодня глава отделения получил награду.

"21 сентября 2021 года в период с 9 до 9 часов 15 минут руководитель регионального отделения, находясь в автомобиле марки Infiniti QX 80 возле одного из домов по улице Декабристов в Казани, получил от руководителя фирмы в рамках проводимых оперативных мероприятий денежные средства в сумме 2 млн 400 тыс. рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Глава ведомства был задержан на месте во время передачи денежных средств. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.