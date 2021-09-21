В Совфеде назвали заявления из-за рубежа о непризнании выборов вмешательством в дела РФ

Непризнание выборов в Госдуму, которые прошли в России в минувшие выходные, является прямым вмешательством во внутриполитические дела страны. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

"Непризнание итогов выборов в РФ — это вмешательство в дела нашей страны", — сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Климова, если гражданин иностранного государства даёт оценку внутренним выборам чужой страны, пытаясь при этом её легализовать, таким образом он пробует покуситься на суверенное право российского государства, его правительства, в том числе ЦИК и суд, "подменить собой суверенную волю нашего народа".