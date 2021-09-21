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Следователь-шантажист пытался стрясти с профессора 30 тысяч рублей, но получил лишь уголовное дело

Полицейский прибыл на вызов, чтобы проверить сообщение о хулиганстве, а оказался на домашней вечеринке преподавателя медвуза с двумя пьяными женщинами. Так у него в руках оказался фото-компромат.

21 сентября, 17:32
Профессор мед. вуза Павел Л. 1, 2 фото / Следователь местного ОП Ерлан Д. © LIFE

Профессор мед. вуза Павел Л. 1, 2 фото / Следователь местного ОП Ерлан Д. © LIFE

Профессор Астраханского государственного медицинского университета 44-летний Павел Л. оказался в сложном положении. Его домашняя вечеринка закончилась не большой потасовкой и вызовом полиции: Павел решил написать заявление о хулиганстве на одного из своих гостей. Участковый увел обидчика профессора оформляться в патрульный автомобиль. А в квартире оставался хозяин квартиры, его супруга и спутница его гостя-дебошира. Как сообщают источники Лайфа, женщины были пьяные и полуголые, профессор тоже был не форме. Этим и воспользовался следователь местного ОП — 22-летний Ерлан Д., прибывший на вызов. Улучшив момент, он сфотографировал нетрезвого профессора с дамами в неглиже, а позднее стал шантажировать его провокационными снимками.

По информации Лайфа, спустя две недели после вечеринки следователь со своим компроматом на профессора явился прямо к нему в университет и потребовал передать денег за нераспространение материалов, которые нанесут ущерб моральному облику уважаемого в вузе учёного. Опасаясь за свою репутацию, педагог согласился, но 30 тысяч рублей, которые потребовал шантажист, у него просто не было. Павел смог предложить Ерлану только 25 тысяч, и недовольному правоохранителю пришлось забрать, что было.

Затем профессор написал на шантажиста заявление в полицию и сотрудники собственной безопасности совместно с ФСБ приступили к проверке. Вскоре в отношении Ерлана Д. было возбуждено уголовное дело по ст. 163 ч. 1 "Вымогательство". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье участковый "отжимал" у пенсионеров квартиры, подсовывая им невест. Те, в свою очередь, спаивали стариков и переписывали недвижимость на себя. Из трёх подозреваемых признательные показания не дала одна сообщница полицейского. По нашим данным, ранее её уже привлекали к ответственности за мошенничество.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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