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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Раненым оказывается медицинская помощь, правоохранители устанавливают личность виновного.

21 сентября, 17:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На юго-востоке Вашингтона неизвестный открыл стрельбу, в результате чего ранения получили пять человек. Среди пострадавших есть 13-летний подросток, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на руководителя управления полиции столичного округа Колумбия Роберта Конти.

По его словам, неизвестный открыл огонь по толпе людей около продуктового магазина на Алабама-авеню. Трое пострадавших были доставлены в больницу, ещё двое смогли добраться до медучреждения самостоятельно. Правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства происшествия. В твиттере американской полиции уточняется, что подозреваемый — одетый во всё чёрное мужчина в возрасте 20–30 лет.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что несколько человек пострадало при стрельбе в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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