"Совет матерей" вступился за преподавателя, который продолжил занятие во время стрельбы в Перми

Председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая призвала прекратить опалу в отношении преподавателя Пермского государственного университета, который не стал останавливать лекцию, несмотря на стрельбу. Своей точкой зрения она поделилась с Лайфом.

По мнению нашей собеседницы, в учебных заведениях должны быть прописаны чёткие и единые правила поведения при чрезвычайных ситуациях вроде той, что произошла вчера. С этими рекомендациями обязаны ознакомиться как преподаватели, так и ученики. А далее уже необходимо действовать строго в рамках этого регламента.

"Сначала огласите список, что должен был сделать данный учитель, чтобы он вёл себя так, как вы предполагаете. Он действовал по обстоятельствам. Это вообще не должна быть задача учителя (выдумывать стратегию поведения при захвате. — Прим. ред.), у него должны быть очень чёткие рекомендации", — считает Буцкая.

Эксперт также отметила необходимость увеличения количества тревожных кнопок в школах и вузах, чтобы увеличить шансы на спасение как можно большего количества людей.