"Совет матерей" вступился за преподавателя, который продолжил занятие во время стрельбы в Перми
В организации заявили, что поскольку не существует чётко прописанных рекомендаций о действиях при таких ЧП, то и порицать Олега Сыромятникова не за что.
Фото © ВКонтакте / Олег Сыромятников
Председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая призвала прекратить опалу в отношении преподавателя Пермского государственного университета, который не стал останавливать лекцию, несмотря на стрельбу. Своей точкой зрения она поделилась с Лайфом.
По мнению нашей собеседницы, в учебных заведениях должны быть прописаны чёткие и единые правила поведения при чрезвычайных ситуациях вроде той, что произошла вчера. С этими рекомендациями обязаны ознакомиться как преподаватели, так и ученики. А далее уже необходимо действовать строго в рамках этого регламента.
"Сначала огласите список, что должен был сделать данный учитель, чтобы он вёл себя так, как вы предполагаете. Он действовал по обстоятельствам. Это вообще не должна быть задача учителя (выдумывать стратегию поведения при захвате. — Прим. ред.), у него должны быть очень чёткие рекомендации", — считает Буцкая.
Эксперт также отметила необходимость увеличения количества тревожных кнопок в школах и вузах, чтобы увеличить шансы на спасение как можно большего количества людей.
"Меня волнует вопрос о том, что тревожные кнопки должны быть в большем количестве мест, не только при входе. В каждом кабинете должна быть такая кнопка вместе со схемой эвакуации при пожаре", — добавила собеседница Лайфа.
Ранее стало известно, что Сыромятников, поразивший равнодушием во время стрельбы в Перми, служил в УГРО. Профессор признался, что главной его задачей после известия о ЧП было сдержать панику. Он сразу закрыл металлическую дверь аудитории, потому что её невозможно пробить выстрелом, сообщил педагог. СК не стал инициировать проверку в отношении преподавателя.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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