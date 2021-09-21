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Дело об исчезновении 26-летней женщины в Рязани передано в Центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил провести полномасштабный комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего.

21 сентября, 18:01
<p>Фото © <a href="https://62info.ru/news/kriminal/76654-propavshuyu-mesyats-nazad-ryazanku-elenu-logunovu-tak-i-ne-nashli-khronologiya-sobytiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">62инфо</a></p>

Фото © 62инфо

Дело о пропаже 26-летней Елены Логуновой в Рязани передано в центральный аппарат СК РФ председателем ведомства Александром Бастрыкиным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

"Сегодня в ходе программы на одном из федеральных каналов родители девушки высказывают мнение о том, что муж их дочери причастен к её исчезновению, и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников. Звучит и иная точка зрения — родственников мужа девушки, которые считают, что она скоро вернётся", — заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве обратили внимание, что в адрес следствия звучит критика. Правоохранителей обвиняют в недостаточно активных действиях по розыску женщины на первоначальном этапе. В связи с этим Бастрыкин поручил провести полномасштабный комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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