Эксперт рассказал, как система "Окулус" повлияет на скорость работы сайтов
Программа на основе искусственного интеллекта будет искать в Сети запрещённый контент.
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Если трафик сайтов будет фильтроваться через анонсированную Роскомнадзором систему "Окулус", то это может существенно замедлить их работу. Такую точку зрения высказал президент международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонских.
"В зависимости от того, какая основа у этой поисковой системы, какие настроены алгоритмы и насколько автоматически она будет работать, мы поймём, насколько качественно Роскомнадзор сможет выполнять ту работу, которую он запланировал", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Лайф писал о планах Роскомнадзора запустить систему "Окулус" для поиска запрещённого контента в Сети. Программа будет работать на основе искусственного интеллекта. В её задачи войдёт выявление распространения экстремистских материалов и порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству.
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