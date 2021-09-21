Эксперт рассказал, как система "Окулус" повлияет на скорость работы сайтов

Если трафик сайтов будет фильтроваться через анонсированную Роскомнадзором систему "Окулус", то это может существенно замедлить их работу. Такую точку зрения высказал президент международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонских.

"В зависимости от того, какая основа у этой поисковой системы, какие настроены алгоритмы и насколько автоматически она будет работать, мы поймём, насколько качественно Роскомнадзор сможет выполнять ту работу, которую он запланировал", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".