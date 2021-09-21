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Байден призвал человечество готовиться к новой пандемии

Он предупредил, что мир может оказаться не способен применить имеющиеся инструменты, когда столкнётся с новыми — более опасными вирусами.

21 сентября, 18:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10158408843486104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, обратился к мировому сообществу и призвал начать готовиться к следующей пандемии. Полную запись выступления главы США можно найти на канале CNBC Television.

"Сплотимся ли мы для победы над CoViD-19 и предпримем ли мы все необходимые шаги, чтобы обезопасить себя к следующей пандемии, если она будет. Или мы не сможем применить имеющиеся инструменты и знания, когда столкнёмся с новыми — более опасными вариантами вируса", — поразмышлял американский президент.

По мнению Байдена, даже надвигающиеся климатические кризисы помогут человечеству извлечь новый опыт, но планете удастся справиться с проблемами, только если страны решатся "воспользоваться этими возможностями".

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Ранее в ходе ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН Байден сообщил о переключении внимания США с "войн прошлого" на проблемы настоящего. По мнению президента США, "жизненно важными вопросами" остаются торговля, кибербезопасность и борьба с терроризмом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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