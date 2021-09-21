Байден призвал человечество готовиться к новой пандемии

"Сплотимся ли мы для победы над CoViD-19 и предпримем ли мы все необходимые шаги, чтобы обезопасить себя к следующей пандемии, если она будет. Или мы не сможем применить имеющиеся инструменты и знания, когда столкнёмся с новыми — более опасными вариантами вируса", — поразмышлял американский президент.