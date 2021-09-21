Байден призвал человечество готовиться к новой пандемии
Он предупредил, что мир может оказаться не способен применить имеющиеся инструменты, когда столкнётся с новыми — более опасными вирусами.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, обратился к мировому сообществу и призвал начать готовиться к следующей пандемии. Полную запись выступления главы США можно найти на канале CNBC Television.
"Сплотимся ли мы для победы над CoViD-19 и предпримем ли мы все необходимые шаги, чтобы обезопасить себя к следующей пандемии, если она будет. Или мы не сможем применить имеющиеся инструменты и знания, когда столкнёмся с новыми — более опасными вариантами вируса", — поразмышлял американский президент.
По мнению Байдена, даже надвигающиеся климатические кризисы помогут человечеству извлечь новый опыт, но планете удастся справиться с проблемами, только если страны решатся "воспользоваться этими возможностями".
Ранее в ходе ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН Байден сообщил о переключении внимания США с "войн прошлого" на проблемы настоящего. По мнению президента США, "жизненно важными вопросами" остаются торговля, кибербезопасность и борьба с терроризмом.
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