Россиянам начали предлагать "вакцинные туры" за границу

Туристические операторы начали продавать так называемые вакцинные туры за границу для россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим зелёный свет для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", — уточняется в сообщении "Вестника АТОР".

Отметим, что чаще всего для вакцинации от ковида предлагается безвизовая Сербия. Авиасообщение с этой страной открыто. Посетившие Сербию иностранцы могут привиться вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Вакцинные туры в Сербию длятся в среднем около трёх дней и, как правило, включают перелёт, проживание в гостинице, питание, трансфер и медицинскую страховку. Стоимость путёвок без авиаперелёта составит примерно от 13 тысяч рублей, с авиаперелётом — от 49 тысяч рублей.

Кроме того, туроператоры предлагают также прививочные туры в Германию. Прививка одной дозой двухкомпонентной вакцины Pfizer/BioNTech в Мюнхене обойдётся человеку в 580 евро, вакцинация однокомпонентным препаратом Johnson&Johnson в Баден-Бадене будет стоить 870 евро. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Перелёт, проживание и услуги переводчика оплачиваются отдельно. Для посещения страны гражданам потребуется действующая шенгенская виза.