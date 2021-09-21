Московский суд дал шесть лет колонии анестезиологу клиники за смерть трёх пациенток

В Москве суд приговорил анестезиолога к шести годам колонии после смерти трёх пациентов. Видео © Пресс-служба Мещанского суда

Мещанский районный суд Москвы приговорил анестезиолога частной клиники Льва Хитрина к шести годам колонии общего режима за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к гибели трёх человек. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Сообщница Хитрина Лариса Савельева получила два года колонии общего режима. Также обоих фигурантов на два года лишили права заниматься оказанием медицинских услуг. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

"Следствием и судом установлено, что Хитрин, фактически являясь главным врачом частной медицинской клиники "Медланж" (Medlounge), расположенной в центре города Москвы, совместно со старшей медицинской сестрой Савельевой с 2017-го по 2018 год оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, шести пациентам, здоровью которых причинён тяжкий вред. В результате проведённых операций три пациентки скончались", — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Отмечается, что деятельность клиники, в работе которой были выявлены многочисленные нарушения, была приостановлена в мае 2018 года. Ранее суд приговорил пластического хирурга учреждения Сергея Морозова к 3,5 года лишения свободы.

Кроме того, в марте по этому делу суд приговорил к году и 10 месяцам колонии директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах за нанесение увечий пациентке Каролине Саркисян. Девушка сделала ринопластику (операция по изменению формы носа), после которой впала в кому, у неё обнаружили перелом костей черепа. Адвокат потерпевшей Андрей Мишонов сообщал, что иск удовлетворили частично, с Шах взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.