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Московский суд дал шесть лет колонии анестезиологу клиники за смерть трёх пациенток

Срок получила и сообщница врача. Также осуждённых на два года лишили права заниматься оказанием медицинских услуг.

21 сентября, 19:30

Фото © Pixabay

В Москве суд приговорил анестезиолога к шести годам колонии после смерти трёх пациентов. Видео © Пресс-служба Мещанского суда

Мещанский районный суд Москвы приговорил анестезиолога частной клиники Льва Хитрина к шести годам колонии общего режима за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к гибели трёх человек. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Сообщница Хитрина Лариса Савельева получила два года колонии общего режима. Также обоих фигурантов на два года лишили права заниматься оказанием медицинских услуг. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

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"Следствием и судом установлено, что Хитрин, фактически являясь главным врачом частной медицинской клиники "Медланж" (Medlounge), расположенной в центре города Москвы, совместно со старшей медицинской сестрой Савельевой с 2017-го по 2018 год оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, шести пациентам, здоровью которых причинён тяжкий вред. В результате проведённых операций три пациентки скончались", — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Отмечается, что деятельность клиники, в работе которой были выявлены многочисленные нарушения, была приостановлена в мае 2018 года. Ранее суд приговорил пластического хирурга учреждения Сергея Морозова к 3,5 года лишения свободы.

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Кроме того, в марте по этому делу суд приговорил к году и 10 месяцам колонии директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах за нанесение увечий пациентке Каролине Саркисян. Девушка сделала ринопластику (операция по изменению формы носа), после которой впала в кому, у неё обнаружили перелом костей черепа. Адвокат потерпевшей Андрей Мишонов сообщал, что иск удовлетворили частично, с Шах взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В суде установили, что Шах вступила в сговор с Хитриным и хирургом Геворгом Степаняном, которые согласились проводить пластические операции, хотя у клиники не было на них лицензии. Всех троих поместили под домашний арест, позднее меру изменили на подписку о невыезде, после чего Степанян сбежал за границу и находится в международном розыске.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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