"Роскосмос" и РАН предложили начать создание новой орбитальной станции

"По итогам заседания президиум и Бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в Правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента МКС на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнёрами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС", — уточняется в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в "Роскосмосе" назвали сроки развёртывания новой орбитальной станции. До этого Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция будет прообразом модулей, которые в перспективе страна отправит к другим планетам. Он подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и космического пространства вокруг.