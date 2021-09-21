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"Роскосмос" и РАН предложили начать создание новой орбитальной станции

Госкорпорация также порекомендовала продолжать эксплуатацию российского сегмента МКС.

21 сентября, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Научно-технический совет "Роскосмоса" и Бюро Совета РАН по итогам прошедшего совместного заседания предложили Правительству РФ создать новую Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"По итогам заседания президиум и Бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в Правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента МКС на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнёрами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС", — уточняется в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в "Роскосмосе" назвали сроки развёртывания новой орбитальной станции. До этого Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция будет прообразом модулей, которые в перспективе страна отправит к другим планетам. Он подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и космического пространства вокруг.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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